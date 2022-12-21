"Це у кращому випадку": скільки годин на добу буде світло в Києві

Світло в столиці планово вимикатимуть орієнтовно через тиждень або півтора. Також відомо скільки годин на добу може бути електрика в кожній оселі.

Відповідну інформацію 21 грудня розповів на брифінгу директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, пише 24 канал. За його словами, наразі Київ можна прирівняти до прифронтових регіонів.

Зауважте До планових відключень світла у Києві ще далеко, але прогнози мають бути оптимістичними

На яку ситуацію зі світлом варто чекати людям у Києві

Олександр Харченко пояснив, що Київ опинився у складному становищі через декілька суттєвих пошкоджень.

Тривають роботи та відновлення, але, враховуючи характер пошкоджень, я думаю, що киянам слід готуватися до того, що наступні щонайменше 2 – 3 тижні наявність електрики протягом 4 – 6 годин в будинку — це добра новина,

– пояснив директор Центру досліджень енергетики.

Олександр Харченко додав, що досягти кращої ситуації протягом найближчих 2 – 3 тижнів буде вкрай складно. Проте посадовець пояснив, що:

столиця повернеться до планових відключень протягом тижня;

вони також не будуть комфортними.

"У кращому випадку 10 годин на добу буде наявність електрики, і 14 годин – відсутність. З іншого боку до нас їде велика кількість обладнання і мобільна генерація з'явиться доволі швидко", – пояснив Харченко.

Він також запевнив, що, окрім аварій, спричинених дронами та ракетами, є велика кількість дрібних пошкоджень, які виникають в системі. Також виходять з ладу підстанції, які відповідають за декілька будинків. Це також впливає, адже ремонтники не можуть встигнути одночасно всюди. Тож їдуть туди, де можуть відновити світло у більшої кількості людей.

Яка ситуація зі світлом в Києві