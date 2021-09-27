Це маніпуляція, – Мезенцева про відсутність російської делегації на сесії ПАРЄ
Джерело:24 канал
Представники "Європейської народної партії" у Парламентській асамблеї Ради Європи пропонували акцентувати на тому, що недопуск росіян на засідання – це дискримінація. Однак насправді це може слугувати приводом для чергового інфоприводу на сайті російської Думи.
Таку думку в ефірі 24 каналу озвучила народна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева. За її словами, усі охочі, які перехворіли на COVID-19 або не є вакцинованими, могли пройти ПЛР-тест і прибути в ПАРЄ для голосування.
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"Це деяка маніпуляція і привід, щоб на сайті російської Думи знову сказати, що ця високоповажна організація не є взагалі потрібною", – наголосила Мезенцева.
"Дискримінація" росіян у ПАРЄ
За її словами, російська делегація вже майже рік не прибуває в Страсбург. У такий спосіб вони висловлюють своє "фе" ПАРЄ.
Очільниці української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи представники "Європейської народної партії" пропонували згадати про "дискримінацію вакцинованих "Супутником V" росіян". Мезенцева відмовилася, оскільки ця тема не стосувалася, ні виборів у Вірменії чи Молдові, ні відбору суддів до Європейського суду з прав людини.Зверніть увагу! Парламентська асамблея Ради Європи остаточно відхилила список українських кандидатів. Відтак посаду судді ЄСПЛ точно не обійматиме представник України.
Мезенцева про засідання у Парламентській асамблеї Ради Європи: відео
Засідання ПАРЄ: останні новини
- Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи нагадала, що російський газ є небезпечною зброєю в руках Путіна. Від продажу блакитного палива Москва фінансує війни та вбивства.
- Росіяни беруть участь в осінній сесії ПАРЄ дистанційно. Представники їхнього уряду болісно відреагували на заборону.
- Водночас українські питання не потрапили до порядку денного на засіданні Асамблеї. На думку депутатки Лесі Василенко, європейці бояться, що росіяни назвуть їх русофобами.