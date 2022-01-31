Це моя ініціатива, – Резніков пояснив відкликання законопроєкту про перехідний період

Глава Міноборони Олексій Резніков наголосив, що відкликання законопроєкту про перехідний період було саме його ініціативою. Він впевнений, що документ ухвалять, проте коли він буде доопрацьований.

В інтерв'ю міністр наголосив, що це була саме його ініціатива звернутись до Венеційської комісії. Резніков зауважив, що спочатку проєкт висновку Комісії мав інший текст.

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Над попереднім варіантом висновку "працювала" російська делегація

Там добре попрацювали представники російської делегації. Він був не на користь України і дуже політизований. Але, на щастя, існує процедура подовження комунікації Венеційської комісії, і ми мали можливість ще раз прокомунікувати, навести аргументи і висловити думку,

– пояснив Резніков.

За словами глави Міноборони, висновок, який в результаті отримала Україна від Венеційської комісії, був збалансованим. Адже в ньому були рекомендації, які до цього чули від різних міжнародних організацій.

Законопроєкт вже був проголосований Кабміном

Законопроєкт уже був проголосований Кабміном, зареєстрований у парламенті, і профільний комітет мав розпочати слухання. Резніков наголосив, що в уряді планували, що комітет поверне документ після слухань або його відкличе сам Кабмін.

Тому Ірина Верещук скористалась нагодою, ми на уряді це обговорили, і я свідомо підтримав цю ідею, розуміючи, що так краще для проєкту. Я вірю, що цей проєкт набуде життя, коли буде час,

– зазначив Резніков.

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Міністр переконує, що над проєктом ще попрацюють. Адже до документа було чимало зауважень і критичних рекомендацій.

Що відомо про законопроєкт про перехідний період на Донбасі: