"Це можливо": Трамп припустив, що може незабаром зустрітися з Путіним

Після низки чуток стосовно можливих контактів російського диктатора та президента США найближчим часом, Дональд Трамп допустив ймовірність зустрічі з Владіміром Путіним.

Відповідну заяву він зробив у п'ятницю ввечері, 7 лютого, у коментарі журналістам у Білому домі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Що заявив Трамп про можливу зустріч з Путіним

Коментуючи можливість контактів з російським диктатором, Дональд Трамп заявив, що не виключає ймовірності зустрічі з Владміром Путіном. Американський лідер додав, що між ними нібито завжди були "хороші взаємини".