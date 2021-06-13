Це не конкурс, хто краще виглядає на камеру, – Байден про відмову від пресконференції з Путіним

Президент США Джо Байден вирішив не проводити спільну пресконференцію з російським колегою Володимиром Путіним після зустрічі у Женеві. Однак обіцяє самостійно розповісти всі деталі.

Байден не хоче, щоб зустріч була "відвернута" деталями публічного виступу політиків.

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Я не маю на увазі, що преса не повинна знати, але це не конкурс про те, хто може краще виступити перед камерою і спробувати поставити один одного в незручне становище,

– сказав американський президент.

Байден буде прямолінійним

Лідер США запевнив, що буде з Путіним дуже прямолінійно говорити про занепокоєння. Потім він розповість деталі, як пройшла зустріч.

"Я не хочу, щоб на мене відволікали, чи потискали вони руку, хто найбільше говорив, а решта", – додав політик.

Зустріч президентів: коротко

Байден та Путін зустрінуться 16 червня у віллі La Grange в Женеві. Ініціював зустріч американський лідер ще у квітні.

Женеву посилено охоронятимуть, безпілотникам заборонять літати у повітрі, а деякі вулиці перекриють навіть для пішоходів.

Місцева влада вже закликала людей працювати 16 червня з дому.

Напередодні Білий дім повідомив, що Байден проведе самостійну пресконференцію після зустрічі з Путіним.