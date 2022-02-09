Це не Крим, це – роздерті війною території, – Ярош про можливе визнання Росією бойовиків

У російській Держдумі запропонували визнати бойовиків на Донбасі. Такий розвиток подій виключати не варто, однак він буде вкрай невигідним для Кремля.

Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів командувач Української добровольчої армії та колишній лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош. Навряд чи Росії потрібна ще й ця проблема.

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"Це не Крим, це – роздерті війною території зі знищеною економікою, інфраструктурою та дуже бідними людьми", – наголосив Ярош.

У Кремлі вважають, що визнання бойовиків на Донбасі нібито дозволить "захистити народи республік від зовнішніх загроз", а також зміцнити стабільність у регіоні.

Як додав Ярош, зрозуміло, що Москва та Санкт-Петербург – це "не зовсім Росія", адже у "глибинках" люди перебувають у жалюгідному становищі. Водночас тривале правління Володимира Путіна росіянам також вже набридає. Дестабілізаційних факторів там дуже багато.

Зважаючи на це, додаткові проблеми Кремлю зовсім не потрібні.

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