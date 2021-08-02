Це новий злочин, – Бутусов про затримання Чауса СБУ

Співробітники Служби безпеки затримали Миколу Чауса, проте згодом НАБУ закликали передати ідозрюваного детективам. Водночас дії СБУ наразі можуть стати новим злочином.

Про це в ефірі програми "Між іншим" на 24 каналі розповів головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов. Він зазначив, що спочатку Чауса 4 місяці незаконно утримували і не видавали НАБУ.

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Резонансну справу Чауса свідомо гальмують

Наразі, коли скандального екссуддю нібито викрили, то його викрала Служба безпеки України і незаконно не віддає детективам Національного антикорупційного бюро, сказав журналіст.

5 днів не виконується рішення українського суду. Це новий злочин, тобто вони свідомо гальмують резонансну корупційну справу,

– зазначив Юрій Бутусов.

Він додав, що наразі ситуація має такий вигляд, ніби намагаються сказати, що "його треба судити не за хабар у 150 тисяч доларів, а за незаконний перетин державного кордону" й утримувати під охороною СБУ. Тобто, ймовірніше за все, на домашньому арешті.

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"Раціонального пояснення нема. Детективи НАБУ, у яких була ця справа, були просто обурені. А зараз, після цього цирку, коли СБУ не видає злочинця і порушує закон, нема меж обуренню людей, які бачать нехтування законом", – сказав Бутусов.

Останні події щодо Миколи Чауса: коротко