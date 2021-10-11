Це попереднє рішення, щоб він не втік, – у Bihus.Info прокоментували справу Медведчука

Проросійський нардеп Віктор Медведчук отримав підозру, пов'язану із вугільною промисловістю. Ще у 2014 році він почав вести перемовини з російськими посадовцями і з українським президентом.

Вони обговорювали те, щоб організувати постачання на державні теплоелектростанції вугілля із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганських областей. Про це в ефірі 24 каналу розповіла журналістка Bihus.Info Аліса Юрченко.

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Юрченко: Це не остаточний вердикт суду

Вона пояснила, що обмеження волі на етапі підозри і фінальний вирок – це трохи різні речі. До фінального вироку у справах, де нардепу оголосили підозру, ще роки, мабуть, повинні минути, щоб суд визначився з тим, що він вирішує.

Це точно не остаточний вердикт суду. Це просто попереднє рішення, пов'язане з тим, щоб він не втік на момент, поки триває подальше слідство,

– зауважила журналістка.

Вона зауважила, що один із випусків був присвячений так званим "плівкам Медведчука". Ті матеріали, які озвучили днями під час оголошення йому чергової підозри, це зокрема і матеріали, які лунали у сюжеті Bihus.Info.

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Генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що Медведчуку вручили клопотання про арешт або заставу в розмірі мільярд гривень.

Наразі проросійський нардеп перебуває під цілодобовим домашнім арештом, який триватиме до 31 жовтня включно.

Нагадаємо, що Медведчука підозрюють в трьох епізодах, пов'язаних із державною зрадою та співробітництвом із державою-агресором.

Наприкінці травня журналісти опублікували третю частину розслідування про так звані "плівки Медведчука". Там мовилось про закупівлю вугілля в окупантів на Сході України.

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