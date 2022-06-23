Це попередження від Росії, – журналіст про навчання з імітацією ракетних ударів по Естонії

Російські літаки майже регулярно порушують повітряний простір Естонії. Минулоріч таких літаків налічили близько 10-ти. А цього року – ось вже другий випадок, це був російський гвинтокрил, який порушив наш повітряний простір і не виходив на зв'язок із естонськими авіадиспетчерами.

Про це 24 каналу розповів кореспондент Естонського громадського телебачення Антон Алєксєєв. Він також зазначив, що це частина ракетного удару, який "відпрацьовувала" Росія.

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До того ж Генштаб та міністерство оборони Естонії помітили, що це було віртуальне відпрацювання – його не помітно із супутника, зазначає журналіст.

Якщо ця інформація з'явилась у публічному просторі, тоді можна дійти до висновку, що Росія не надто це приховувала. Ми розцінюємо це, як попередження,

– говорить екстонський кореспондент.

За словами журналіста, вочевидь ці "відпрацювання" пов'язані із прийдешнім самітом НАТО у Мадриді, де вирішуватимуть долю Фінляндії та Швеції.

Ми зараз чітко бачимо, що потрібно посилювати східне крило Альянсу, а також, за прикладом України – потрібні сили ППОЮ додає він.

Російський літак порушив повітряний простір Естонії

Міністерство оборони Естонії заявило, що Росія проводить військові навчання з імітацією ракетних ударів по Естонії. Така провокаційна поведінка посилилася напередодні саміту НАТО, який відбудеться 29 – 30 червня у Мадриді.

Росія розпочала навчання у Калінінградській області

Після того, як Литва припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу, у росіян запалало. У Раді Федерації заявили, що у Росії будуть "розв'язані руки для вирішення питання будь-якими способами", якщо ЄС не виправить ситуацію з "блокадою Калінінграда". Крім того, речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав ситуацію "безпрецедентною", а рішення Литви – "незаконним". Він пригрозив країнам Балтії, що Росія ще визначається з "відповіддю" на такі дії.

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Тож 20 червня у Калінінградській області розпочали військові навчання. Російські армійці тренуються стріляти з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Ураган", а також великокаліберних гармат "Гіацинт" й іншого артилерійського озброєння. Загалом участь у навчаннях візьмуть 3 тисячі солдатів.

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