Це про надію, – Зеленський прокоментував затримання глави Верховного Суду Князєва
НАБУ викрило ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва на отриманні хабаря в розмірі близько 3 мільйонів доларів. Президент Володимир Зеленський вважає, що це правильне рішення.
Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє 24 Канал. Варто зауважити, що Князєва затримали минулого місяця.
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Зеленський прокоментував затримання Князєва
Президент зазначив, що затримання голови Верховного Суду – про надію.
Я вважаю, що якщо в країні голова Верховного Суду затриманий і буде сидіти в тюрмі, за ґратами, то це про надію. Коли так було? Я просто не знаю. Я вважаю, що це правильне рішення, я вважаю, що ніяких таємниць тут нема,
– заявив глава держави.
За його словами, дуже важливо, що затримали таку людину.
"Мені здається, що це про надію якраз. Я хочу в це вірити. Принаймні усе зроблено, усі – ВККС, ВРП – усе це починає працювати. Мені здається, що це приклад, що ніхто нічого не ховає", – пояснив Зеленський.
Він додав, що є судді, які не проходили сучасний добір, а вже працюють. Тому профільний парламентський комітет запропонував розробити дуже серйозні та жорсткі кроки щодо очищення судової гілки влади.
"Подивимося, що вони підготують. Відповідні зміни до законів повинні також підготуватися", – підсумував український лідер.
Коротко про справу Князєва
- У середині травня НАБУ викрило голову Верховного Суду Всеволода Князєва на отриманні 3 мільйонів доларів хабаря. Цю суму він, ймовірно, отримав за рішення суду на користь українського олігарха Костянтина Жеваго.
- Згодом його затримали. Тоді ж пленум Верховного Суду висловив свою недовіру Князєву. Це підтримали 140 суддів.
- Сам підозрюваний не визнає своєї причетності до неправомірного отримання грошей. Мовляв, кошти, які знайшли, належали не йому.
- У НАБУ та САП наголосили, що лише готівкою їм вдалося вилучити близько пів мільйона доларів США. Наразі слідчі встановлюють джерело походження цієї суми.