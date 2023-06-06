Це про надію, – Зеленський прокоментував затримання глави Верховного Суду Князєва

НАБУ викрило ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва на отриманні хабаря в розмірі близько 3 мільйонів доларів. Президент Володимир Зеленський вважає, що це правильне рішення.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє 24 Канал. Варто зауважити, що Князєва затримали минулого місяця.

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Зеленський прокоментував затримання Князєва

Президент зазначив, що затримання голови Верховного Суду – про надію.

Я вважаю, що якщо в країні голова Верховного Суду затриманий і буде сидіти в тюрмі, за ґратами, то це про надію. Коли так було? Я просто не знаю. Я вважаю, що це правильне рішення, я вважаю, що ніяких таємниць тут нема,

– заявив глава держави.

За його словами, дуже важливо, що затримали таку людину.

"Мені здається, що це про надію якраз. Я хочу в це вірити. Принаймні усе зроблено, усі – ВККС, ВРП – усе це починає працювати. Мені здається, що це приклад, що ніхто нічого не ховає", – пояснив Зеленський.

Він додав, що є судді, які не проходили сучасний добір, а вже працюють. Тому профільний парламентський комітет запропонував розробити дуже серйозні та жорсткі кроки щодо очищення судової гілки влади.

"Подивимося, що вони підготують. Відповідні зміни до законів повинні також підготуватися", – підсумував український лідер.

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