Це просто огидно, – прем'єрка Литви про "терпи, моя красуне" від Путіна

Прем'єр-міністерка Литви жорстко відреагувала на слова Володимира Путіна "терпи, моя красуне". Інґріда Шимоніте назва фразу глави Кремля "просто огидною".

Це висловлювання російський президент застосував в контексті виконання мінських домовленостей Києвом. Проте виправдань для таких слів Шимоніте не побачила

До теми Путін запевнив, що його "красунечка" не стосувалась нікого особисто

Дуже жаль, що лідер країни використовує таку риторику, – Шимоніте

Я вважаю, що це просто огидно. Дуже жаль, що лідер однієї з найбільших країн світу насмілюється використовувати таку риторику щодо іншої країни,

– сказала Шимоніте.

Зазначимо, що скандальну фразу "терпи, моя красуне" Путін сказав 7 лютого під час зустрічі з президентом Франції. Глава Кремля переконував, що президенту Зеленському не подобається жоден пункт мінських угод – щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Ну, подобається, не подобається – терпи, моя красуне. Треба виконувати,

– сказав Путін.

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Як відреагували на скандальні слова Путіна у світі:

На фразу Путіна відреагував президент України. Зеленський зазначив, що це був перебір.

У США зазначили, що слова глави Кремля – неприпустимі. Речниця Білого дому Джен Псакі наголосила, що будь-які жарти про зґвалтування викликають обурення.

Сам Путін пояснив, що його слова "не варто сприймати особисто", вони, мовляв, стосувались виключно мінських угод.

Рупор Кремля пішов ще далі, Дмитро Пєсков переконує, що це – просто фраза з фольклору.

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