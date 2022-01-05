Це реальність, – журналіст назвав, чим може пишатись Зеленський у 2021 році
Джерело:24 канал
Розкол у суспільстві щодо президента завжди постає питанням, що він зробив. Володимир Зеленський та його команда впродовж 2021 року можуть пишатись 3 основними складовими.
Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів гендиректор інформагентства Інтерфакс-Україна Олександр Мартиненко. За його словами, це насамперед будівництво доріг.
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Усі інші речі перенесли на 2022 рік, – Мартиненко
На думку Мартиненка, багато доріг стали кращими. "Це реальність", – пояснив він.
Земельна реформа – це важливо. Це справді серйозно, якщо її не скасують через років 3 – 4, то, я думаю, що тоді вона запрацює,
– наголосив він.
Також гендиректор інформагенції відзначив, що дійсно розвивається все, що стосується цифрової економіки. Мовиться про застосунок "Дія" і все, що пов'язане з оцифровуванням.
Які функції та послуги є в ДіїУ застосунку "Дія" можна отримати цифровий паспорт та картку платника податків; оформити сертифікати про вакцинацію; зареєструвати ФОП; проводити операції з водійським посвідченням; отримувати витяги та іншу документацію тощо.
Судову реформу, за словами Мартиненка, він би не поспішав робити досягненням у 2021 році у команді Зеленського. "Процес буде дуже довгим. Він може пригальмуватись, а потім зупинитись", – зазначив журналіст.
Інтерв'ю з Олександром Мартиненком у програмі "Перші особи": дивіться відео
"Усі інші податкові пенсійні речі перенесли на 2022 рік, наскільки я розумію. Життя покаже, що буде", – підсумував Мартиненко.
Рейтинг Зеленського: головне
- Володимир Зеленський залишається незмінним лідером президентського рейтингу у грудні. За нього готові проголосувати 24,2% з тих, хто вже визначився.
- На 2 та 3 місцях – Петро Порошенко та Юлія Тимошенко. Наступні місця посідають Юрій Бойко та Євген Мураєв.
- Опитування проводила соціологічна група "Рейтинг". Воно тривало з 16 до 18 грудня.