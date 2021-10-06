Це розв'яже руки Кремлю, – волонтер про вихід Росії з місії ОБСЄ на Донбасі

Росія відмовилась продовжити мандат місії ОБСЄ на контрольно-пропускних пунктах "Гуково" та "Донецьк". Військові аналітики вважають ці точки є пріоритетними для військ Російської Федерації.

Про це у прямому ефірі 24 каналу повідомив волонтер та речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук. Також він додав, що шантажувати ОБСЄ Кремлю недоречно, адже це може загрожувати їм новим пакетом санкцій, який точно не порадує теперішню російську владу.

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Головний біль Кремля – "Гуково" і "Донецьк"

На початку вересня Росія заявила про відмову від продовження роботи спостерігачів ОБСЄ на пунктах "Гуково" та "Донецьк". У МЗС Росії стверджують, що робота спостерігачів ОБСЄ на цих пунктах пропуску не впливала позитивно на процес врегулювання.

За словами волонтера, справжньою причиною є те, що ці населені пункти є основними стратегічними точками щодо прориву українських позицій.

Наші військові перебувають там на більш вигідних позиціях, що дошкуляє Кремлю і вони отримують доволі потужні втрати від цих позицій. Михайло Макарук Волонтер та речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm

Наслідки усунення ОБСЄ від моніторингу кордонів

"Насамперед це (уснунення ОБСЄ від моніторингу кордонів – 24 канал) розв'яже руки Кремлю у питанні перекидання зброї, як це вони робили в 2014 році до Іловайських подій і під час них. Вони можуть все більше провокувати наших військових і виступати у відкритому шантажі нападу на території України", – зазначив Макарук.

Волонтер вважає, що переговори чи санкції не зможуть розв'язати питання Донбасу. Посприяти поліпшенню ситуації на Сході точно можуть революційні події в середині Росії, з подальшим дробленням їх на окремі федерації.

Михайло Макарук про ситуацію на Донбасі: дивіться відео

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