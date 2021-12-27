Це серйозна історія, – Шуляк про те, як група Разумкова впливає на нардепів від "Слуги народу"

Олена Шуляк наголосила, що МФО "Розумна політика" має вплив на настрій нардепів від "Слуги народу". Голова президентської сили сподівається, що всі, хто хотів покинути монобільшість, вже це зробили.

Про це Олена Шуляк повідомила в інтерв'ю. Політикиня наголосила, що "Розумна політика" проводить перемовини з нардепами "Слуги народу".

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Вплив групи Разумкова – помітний, – Шуляк

Також представники групи Разумкова, за словами голови партії, приїжджають в регіони та працюють з обласними організаціями.

Тобто це досить серйозна історія. Ми повинні визнати, що є люди, які створюють свою політичну силу, і для досягнення цієї мети вони будуть використовувати різні засоби і методи, до цього потрібно бути готовими,

– сказала Шуляк.

Шуляк сподівається, що всі, хто хотіли, уже покинули фракцію

Політикиня сподівається, що всі, хто хотів, уже перейшли у "Розумну політику". Тих народних обранців, які мають схожі наміри, Шуляк закликала добровільно поскладати мандати.

Складайте мандати і тоді вже створюйте власні політичні бренди, не "виїжджайте" на іменах інших людей. Нехай вас обирають по-чесному, тоді і будете брати участь у роботі парламенту,

– пояснила глава партії "Слуга народу".

За словами Олени Шуляк, позбавлення Разумкова мандата є теоретично можливим, проте юридично – дуже складним. Голова партії вважає, що ексспікер мав би добровільно скласти депутатські повноваження.

Актуально "Слуги" не розглядають утворення коаліції з іншими політсилами, – Шуляк

Що відомо про створення МФО "Розумна політика":

У вересні 2021 року Давид Арахамія ініціював відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера.

За відкликання Разумкова Верховна Рада проголосувала 7 жовтня, наступного дня головою парламенту став Руслан Стефанчук.

У листопаді Разумков створив міжфракційне об'єднання "Розумна політика", куди увійшли 25 політиків.

Також ексспікер повідомив про плани створити власну політичну силу.

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