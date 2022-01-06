Це ще навіть не війна, – журналіст про боротьбу Зеленського з Ахметовим

6 січня 2022 , 07:00
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Джерело:

24 канал

Володимиру Зеленському приписують "війну" з олігархом Рінатом Ахметовим. Однак це не буде цілеспрямована історія.

Таку думку в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив гендиректор інформагентства Інтерфакс-Україна Олександр Мартиненко. За його словами, конфлікт президента з олігархом не має вигляд війни.

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Мартиненко: Підготовка до переговорів

Мартиненко вважає, що у стосунках Зеленського й Ахметова поки триває виставлення переговорних процесів. "Це ще навіть не війна", – пояснив він.

Це просто підготовка до переговорів. Проте якщо результатів не буде й переговори не почнуться, то тоді це переросте в серйозну війну зі всіма наслідками,
– зазначив журналіст.

Він розповів, що можливим наслідком може стати розвал монобільшості – фракції "Слуга народу". З неможливістю парламенту ухвалювати рішення.

Зворотного шляху вже не буде. Влада має зрозуміти, що перед зимовим сезоном, де буде важко, починати бійку було неправильним. Правильнішим було б обмежувати можливості олігархів за допомогою Антимонопольного комітету та інших законів.

Олександр Мартиненко

Гендиректор інформагентства Інтерфакс-Україна

Інтерв'ю з Олександром Мартиненком у програмі "Перші особи": дивіться відео

Конфлікт Зеленського та Ахметова: коротко

  • Публічні стосунки між Володимиром Зеленським та Рінатом Ахметовим почали псуватися після ухвалення закону про олігархів, боротьбу з компаніями на ринках та відставки Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту.
  • Партія "Слуга народу" заявила 24 листопада, що нардепи не ходитимуть на ефіри телеканалів, які пов'язують з Ахметовим. Таке рішення мотивували тим, що ЗМІ стали шантажем для держави.
  • На своїй пресконференції Зеленський заявив, що олігарха нібито хочуть втягнути у держпереворот. Його планували 1 – 2 грудня та мали залучити мільярд доларів.
Автор: Роман Стек