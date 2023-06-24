Це щось більше, ніж звична риторика Пригожина, – у США відреагували на ситуацію в Росії

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин почав погрожувати міноборони Росії "маршем справедливості". Американські чиновники заявляють, що уважно стежать за ситуацією.

Зокрема, Пригожин почав погрожувати міністру оборони Сєргєю Шойгу і начальнику генерального штабу Валєрію Герасимову. У Росії почалася справжня паніка.

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У США слідкують за подіями в Росії

У США офіційні особи розглядають останні коментарі Пригожина, в яких він назвав російське військове керівництво "злом, яке треба зупинити", як щось більше, ніж його звичайна риторика. Про це журналістам повідомив неназваний американський посадовець.

За його словами, на відміну від деяких попередніх заяв Пригожина про невмілість російського міністерства оборони, ці коментарі, схоже, не були зроблені після українського військового прориву або тактичного успіху.

"Це реальність", – заявив посадовець, не уточнивши, чи є у США якісь очікування щодо того, як або що Пригожин має намір робити після його закликів до російських громадян залишатися вдома.

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Ватажок ПВК "Вагнера" погрожував Кремлю

Увечері 23 червня Пригожин заявив, що російська армія завдала ракетного удару по вагнерівцях. Він нібито призвів до численних жертв серед найманців. У мережі навіть опублікували відповідне відео, на якому можна побачити, як вцілілі вояки ПВК панікували та лаялися.

Через це Пригожин почав погрожувати міноборони Росії. Він заявив, що 25 тисяч вагнерівців йдуть "розбиратися".

"Зло, яке несе військове керівництво Росії, повинно бути знищене", – заявив ватажок ПВК "Вагнера".

Він закликав російських військових не чинити опору, бо того, хто це робитиме, знищуватимуть.

Своєю чергою, у Кремлі заявили, що знають про те, що відбувається і вживають заходів. Водночас у мережі поширюють фото, на яких видно бронетехніку на вулицях Ростова та Москви. Російські генерали закликають вагнерівців не брати участь у заколоті.