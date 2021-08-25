Це суттєве рішення, – Вітренко про програш "Північного потоку-2" в німецькому суді

Компанія Nord Stream 2 AG програла в німецькому суді справу щодо звільнення "Північного потоку-2" від вимог Газової директиви Євросоюзу. Це рішення – суттєве для України, адже є одним з елементів боротьби.

Про це у програмі "Що це було?" з Сергієм Лещенко на 24 каналі розповів глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко. Якби рішення суду було протилежним, то Україні було б набагато складніше.

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Чому рішення є важливим

За словами Вітренка, "Газпром" використовує газ як геополітичну зброю. Зокрема, Росія хоче вирішувати, кому й за якою ціною його давати, а кому ні.

Натомість у європейських правилах, зокрема у Третьому енергопакеті, зазначено, що компанія, яка видобуває газ і торгує ним, не може контролювати його потоки.

Зважаючи на це, рішення німецького суду щодо "Північного потоку-2" є для України умовним форпостом.

Це суттєве рішення, бо якби воно було протилежним, то нам було б набагато складніше,

– заявив глава "Нафтогазу".

У Росії відреагували на рішення суду Дюссельдорфа у Німеччині щодо "Північного потоку-2". Прессекретар президента країни Дмитро Пєсков заявив, що компанія сама повинна приймати рішення про подальші дії.

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Як зауважив Вітренко, рішення європейських законодавців про те, що стосовно "Північного потоку-2" має застосовуватися законодавство ЄС – невипадкове.

Українська сторона докладала чимало зусиль для того, щоб воно таки поширювалося на "Північний потік-2".

"Ми багато спілкувалися з європейськими парламентарями, влаштовували спеціальні заходи, де розповідали, чому це необхідно", – додав Вітренко.

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