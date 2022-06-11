Це тепер наша квартира, – мешканець Харкова ексклюзивно показав зруйнований росіянами дім

Район Салтівка в Харкові зазнав найжахливіший обстрілів – там росіяни понищили безліч будинків. Мешканець одного зі зруйнованих будинків показав 24 каналу, який вигляд має його квартира.

У Салтівському районі Харкова почались роботи з розбору завалів будинків, які зруйнували російські окупанти. Рятувальники шукають тіла загиблих та поступово визначаються з тим, наскільки постраждали будівлі.

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Водночас до міста почали прибувати мешканці цих будинків – вони виносять те, що вціліло та збереглося. Однак, на жаль, багатьом немає за чим повертатися – усе майно вигоріло або розсипане поміж цегли та бетонних плит.

Виїхали, коли стіни почали трястись

Одна з родин, яка переховувалася в Харківській області в більш спокійному населеному пункті, зараз також повернулася й намагається дістати своє вціліле майно. Голова сім'ї Олексій розповів їхню історію.

За його словами, сім'я покинула Харків на 10 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він зазначив, що через постійні обстріли загарбників було просто неможливо залишатися в місті.

Обстріли були дуже сильні, дрижало скло, вилітали вікна. Бомбили все потужніше. Коли пролітав літак і скинув щось – у нас почали трястись стіни, тому наступного дня ми зібралися та поїхали,

– розповів чоловік.

Частина будинку обвалилася

Коли його сім'я повернулася в Харків, то побачила, що частина багатоповерхівки, в якій вони мешкали обвалилася. Їхня квартира, можна сказати, вціліла, однак є пошкодження.

"Це тепер наша квартира. Зруйновані комунікації, кімнати затопило, усе мокре. Сусідня квартира палала. Ймовірно, наша не згоріла завдяки тому, що її затопило, – зазначив Олексій.

Чоловік провів екскурсію зруйнованим російськими обстрілами будинком, у якому він мешкав. Він показав все, що залишилось від його домівки.

Мешканець зруйнованого будинку показав свою "вцілілу" квартиру / Фото 24 каналу

Єдиний мешканець зруйнованого будинку

Крім того, у цьому напівзруйнованому будинку досі залишається жити одна людина. Єдиний мешканець багатоповерхівки – Лев, який не виїжджав звідси нікуди, оскільки стеріг своє майно.

За його словами, жінка та діти давно виїхали в безпечне місце. Йому ж вижити допомагають волонтери.

Зараз припинили так обстрілювати, як тоді. Тому поки життя нормальне. Якби ще будинки не поруйнували…"

– зазначив Лев.

Чоловік змушений готувати їжу у дворі, оскільки в багатоповерхівці для цього немає жодних умов. Однак він не планує покидати свій дім та шукати безпечніше місце.

Чоловік залишився у зруйнованому будинку, аби стерегти своє майно / Фото 24 каналу

Зараз ця багатоповерхівка в аварійному стані. Наразі невідомо, чи вдасться її відновити, оскільки один під'їзд з першого по 9 поверх повністю розсипався.

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