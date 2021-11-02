Це типова брехня, – у Зеленського прокоментували чутки про звільнення Медведчука

В Офісі Президента прокоментували чутки про те, що з Віктора Медведчука зняли всі обвинувачення. Радник Андрія Єрмака Михайло Подоляк заявив, що це фейк.

За словами Михайла Подоляка, українцям добре відомі дії кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, які зараз отримують юридичну оцінку в залі суду. Запобіжний захід для нардепа залишиться незмінним.

Цікаво Новий медведчуківський ресурс: Шуфрич став власником ще одного каналу

Медведчук залишиться під арештом

За словами заступника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, зараз ніхто не має наміру просто змиритися з "дивною діяльністю" Віктора Медведчука. Тому проросійський політик відповідатиме за них перед судом.

Інформацію про нібито звільнення Медведчука та зняття з нього обвинувачень Подоляк називає брехнею.

Це просто типова брехня, яка можна перевірити за кілька хвилин,

– заявив Подоляк.

Крім того, заступник Єрмака додав, що Медведчук залишатиметься під домашнім арештом.

Що цьому передувало

Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на своїй сторінці у фейсбуці заявив, що підозрюваний у фінансування тероризму та державній зраді Віктор Медведчук вийшов на свободу.

Пізніше політик відредагував пост та написав про те, що арешт з кума Путіна зняли в одній із справ.

Справи Медведчука: головне