Це цинізм, – Данілов про заяву генсека ООН про загрозу ядерного знищення
Міжнародні інституції мають реально виконувати свої функції. Але з цим у них досить великі проблеми.
Про це на стрімі, який транслювали на ютубі 24 каналу, розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Так він відреагував на заяву генсека ООН Антоніу Гутерреша, що світ перебуває під загрозою ядерного знищення.
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Усі міжнародні інституції мають виконувати свої функції
На думку Данілова, це своєрідний цинізм. Кілька днів тому, 28 липня, в Генасамблеї ООН ухвалюють рішення, що доступ до чистого та здорового навколишнього середовища є універсальним правом людини. Вони це називали історичною резолюцією. А тепер генсек ООН говорить про загрозу ядерного знищення.
Данілов наголошує, що міжнародні інституції мають реально виконувати свої функції. Якщо вони допустили теперішню геополітичну ситуацію у світі і не запобігли війні в Україні, то про що тут говорити. А паралельно там ухвалюють резолюції, що кожна людина має право жити на чистій планеті.
"Була заява генсека ООН, що світ стоїть на порозі ядерного знищення. Такий цинізм. 28 липня ООН приймає фундаментальне рішення – резолюцію про право кожної людини жити на чистій планеті. А через 5 днів роблять заяву, що світ стоїть на порозі ядерної катастрофи. Всі інституції мають виконувати свої функції. В цьому є проблема", – наголосив Данілов.
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Ядерна загроза у світі: головне
- Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що світ перебуває на межі ядерного знищення. Він наголошує, що такої небезпеки не було з часів холодної війни. Тому світ має працювати над тим, щоб відмовитися від ядерної зброї.
- Політолог Тарас Семенюк вважає, що ніхто з держав не буде відмовлятися від ядерної зброї. Але ніхто її не збирається застосовувати, адже всі розуміють, що тоді буде удар у відповідь. Натомість ядерна зброя – чудова страшилка та "попереджувальний знак".
- У США наголосили – вони триматимуть ядерний потенціал, щоб стримувати напади інших держав. Утім, Штати можуть використати ядерну зброю. Але лише в особливих випадках.
- Російський публіцист Андрій Піонтковський вважає, що путін не ризикне використати ядерну зброю проти України. Адже тоді його буквально фізично знищать.