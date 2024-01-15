Це вам за Дніпро, – Олещук натякнув на знищення російських літаків
Джерело:Микола Олещук
Росія 14 січня 2023 року вдарила по багатоповерхівці у Дніпрі. У Повітряних силах написали, що ворог отримав покарання за цю трагедію.
Командувач Повітряних сил Микола Олещук написав, що окупанти поплатились "за Дніпро". Ймовірно, мовиться про знищення російського літака А-50 над Азовським морем.
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Поки деталі невідомі
Олещук не розкриває жодної інформації. Він запостив картинку, присвячену роковинам удару по багатоповерхівці у Дніпрі, у свій телеграм-канал.
Це вам за Дніпро! Горіть у пеклі, нелюди!
– написав командувач Повітряних сил.
Від дня, коли російська ракета влучила у під'їзд багатоповерхівки у Дніпрі, 14 січня минув рівно рік. Люди зібрались там, щоб вшанувати загиблих внаслідок російського обстрілу. Цей ракетний удар забрав життя 46 людей.
ЗСУ могли підбити ще один літак над Азовським морем
- Ввечері 14 січня почала надходити інформація про те, що над акваторією Азовського моря нашим військовим вдалося завдати ударів по двох російських повітряних суднах. Мовиться про А-50 та ІЛ-22. Попередньо, перший збили, а другий пошкодили і його екіпаж терміново попросив про посадку в Анапі.
- Згодом з'явився буцімто запис, на якому можна почути, як пілот просить про посадку в Анапі. Також наголошує на медиках і пожежній машині. Наразі складно підтвердити його ідентичність, тому очікуватимемо щодо цього офіційної інформації від наших військових.
- Джерела у Головному управлінні розвідки підтвердили hromadske інформацію про збиття літаків.