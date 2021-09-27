Пряма погроза, – Піонтковський про заяви Путіна та Лукашенка щодо військ НАТО в Україні

Останні заяви Володимира Путіна та Олександра Лукашенка щодо військ НАТО в Україні є майже ідентичними. Водночас це прямі погрози державних діячів.

Про це у програмі "Між іншим" з Дмитром Гнапом та Денисом Казанським на 24 каналі розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, погрози Україні звучать щоденно й на російських пропагандистських телеканалах.

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Піонтковський зауважив, що Лукашенко у своїй "радгоспній" манері розвинув певні тези про Україну. Вони також є певною погрозою.

Лукашенко є другою чи третьою людиною у Союзній державі. Це вже пряма погроза,

– розповів публіцист.

Володимир Путін та Олександр Лукашенко у вересні домовились про створення Союзної держави. Крім того, вони не виключили навіть створення Союзного парламенту Росії та Білорусі.

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Що цьому передувало