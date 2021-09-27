Пряма погроза, – Піонтковський про заяви Путіна та Лукашенка щодо військ НАТО в Україні

27 вересня 2021 , 21:50
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Джерело:

24 канал

Останні заяви Володимира Путіна та Олександра Лукашенка щодо військ НАТО в Україні є майже ідентичними. Водночас це прямі погрози державних діячів.

Про це у програмі "Між іншим" з Дмитром Гнапом та Денисом Казанським на 24 каналі розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, погрози Україні звучать щоденно й на російських пропагандистських телеканалах.

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Піонтковський зауважив, що Лукашенко у своїй "радгоспній" манері розвинув певні тези про Україну. Вони також є певною погрозою. 

Лукашенко є другою чи третьою людиною у Союзній державі. Це вже пряма погроза,
– розповів публіцист. 

Довідка. Володимир Путін та Олександр Лукашенко у вересні домовились про створення Союзної держави. Крім того, вони не виключили навіть створення Союзного парламенту Росії та Білорусі.

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Що цьому передувало

  • Олександр Лукашенко заявив, що на кордоні України та Білорусі відкривається новий "фронт". Усе через те, що на територію держави "тягнуть війська НАТО".
  • Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко назвав такі висловлювання черговою безпідставною інсинуацією на адресу України.
  • Водночас Володимир Путін вважає, що розширення інфраструктури НАТО на територію України означало б для Росії перетин її "червоних ліній". 
  • Дмитро Кулеба відреагував на заяву Кремля про НАТО. За його словами, Україна самостійно визначатиме, що їй робити зі свого боку кордону.
Автор: Тетяна Кійовська