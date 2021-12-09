Байден пообіцяв надати Україні всю необхідну допомогу для захисту від Росії

Джо Байден провів перемовини з Володимиром Зеленським. Він пообіцяв надати Україні необхідну допомогу, аби захиститися від російської агресії.

Про це повідомив голова Офісу Президенту Андрій Єрмак. Він повідомив про підсумки перемовин Зеленського та Байдена. Американський президент спілкувався з українським після розмови з Путіним.

Важливо Байден провів телефонну розмову з Зеленським

Байден запевнив, що США допоможуть Україні

За словами Єрмака, Вашингтон надасть Києва, і там вже почали це робити, усю необхідну для протистояння російській агресії допомогу. "Щоб Україна мала можливість дати будь-яку відсіч у будь-який час", – наголосив очільник ОП. Такі наміри, за його словами, американський президент підтвердив у розмові зі Зеленським 9 грудня.

Також в ОП уточнили, що український лідер під час перемовин з Байденом піднімав питання "Північного потоку-2". Політики обговорили й попередження, які Україна раніше від колег – США, Великої Британії та інших. Мовиться не лише про загрозу вторгнення та екскалації біля наших кордонів, але й про питання внутрішньої дестабілізації.

У США пригрозили Путіну санкціями

Найближчим часом Україна отримає останню партію військової допомоги, запланованої на 2021 рік. Про це напередодні повідомили у Пентагоні.

Раніше американський лідер пригрозив очільнику Кремля жорсткими санкціями у випадку нового вторгнення в Україну. "Чітко роз'яснив, якщо Росія вторгнеться до України, будуть економічні наслідки, з якими Путін ніколи не стикався", – уточнив Байден. За інформацією ЗМІ, обмеження навряд чи стосуватимуться енергетичного сектору. Все тому, що вони можуть мати вплив на світову економіку та ціни на бензин у США.