Це може загрожувати життю: Саакашвілі відмовився від будь-якої медичної допомоги
Джерело:телеграм-канал Людмили Денісової
Міхеіл Саакашвіл, якого на початку жовтня затримали у Грузії, відмовився від будь-якої медичної підтримки. Його утримують у пенітенціарній установі № 12, що у місті Руставі.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денсіова. Вона наголосила, що політик голодує вже 27 днів.
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Денісова попередили про загрозу для життя Саакашвілі
Таке тривале голодування, наголосила Денісова, загрожує життю третього президента Грузії. Тому вона закликала Грузію невідкладно відреагувати у разі погіршення його стану здоров'я. В такому випадку омбудсменка закликає надати Саакашвілі професійну медичну підтримку в цивільному медзакладі.Зверніть увагу! Напередодні адвокат Саакашвілі заявив, що політику потрібна була допомога реаніматолога. Мовляв, один з ключових показників в аналізах упав до критичного рівня.
Раніше Саакашвілі провели переливання крові
23 жовтня політику зробили переливання крові – прямісінько у в'язниці. Процедуру провели тюремні лікарі та бригада медиків з реанімобіля, який чергував біля в'язниці на випадок погіршення стану Саакашвілі. Його особистий лікар запевнив, що процедура пройшла "досить добре".
Що цьому передувало
- Четвертий грузинський президент Георгій Маргвелашвілі переконаний, якщо Саакашвілі помре у в'язниці – це стане катастрофою для держави. На його думку, ситуація навколо політика є проблемою для всієї країни.
- Напередодні Саакашвілі написав листа меру Львова Андрію Садовому. Він зазначив, що сподівається "найближчим часом повернутись" в Україну. Міський голова наголосив, що "українська влада не має права відмовчатися"