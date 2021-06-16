Це дуже згубна ситуація для країни, – Жернаков про справу Тупицького

Окремі судді Конституційного Суду висловили вимогу повернути скандального Олександра Тупицького. Однак справа відстороненого судді може бути згубною для країни.

Голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков заявив, що указ Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Касмініна й Олександра Тупицького не має юридичної сили. Водночас такий сценарій є згубним і не призводить до розв'язання конституційної кризи.

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Що допоможе уникнути проблеми

За словами Жернакова, єдиний спосіб розв'язати питання зі справою Тупицького – запровадити справжній конкурс на посаду суддів Конституційного Суду. Це необхідно, щоб його склад поступово очистився шляхом відкритих конкурсних доборів.

Як він зауважив, насправді зараз є лише спроби "підім'яти" чи зробити Конституційний Суд більш підконтрольним. Однак неконституційними способами розв'язати кризу неможливо. Це її тільки поглибить.

Тупицький каже, що він легітимний, а Зеленський, що не легітимний. Хто правий і чиї рішення правильні – вже ніхто не може розібратися. Це дуже згубна ситуація для країни, яка перебуває у стані війни,

– наголосив голова правління Фундації DEJURE.

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На думку Жернакова, судді Тупицього діють так, як вважають за потрібне, відповідно до закону. Водночас їхній дочасний розпуск можливий лише з внесенням змін до Конституції.

Однак робити це кожного разу, коли комусь щось не подобається, не лише неефективно, а навіть небезпечно.

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