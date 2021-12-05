Це зробило Україну непереможною, – Зеленський про підтримку волонтерів

Володимир Зеленський заявив, що підтримка волонтерів у 2014 році зробила Україну непереможною. Додав, що волонтери й зараз роблять такою нашу країну.

Президент вручив державні нагороди в Міжнародний день волонтера, який відзначають 5 грудня. Це трапилось під час урочистих заходів в "Мистецькому Арсеналі" в Києві.

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Волонтери роблять Україну непереможною

Це (підтримка волонтерів – 24 канал) зробило Україну непереможною у 2014 році. Це робить нашу державу й сьогодні непереможною й непереможною, упевнений, завжди. Неможливо перемогти військо, чисельність якого невідома. Армію, до лав якої в одну мить стають десятки, сотні тисяч, мільйони небайдужих,

– заявив президент.

Пояснив також, що українці завжди допомагали одне одному в біді. Проте саме в 2014 році "поняття "українці" й "волонтери" стали синонімами".

Володимир Зеленський розповів історії волонтерів, які допомагали й продовжують це робити досі. Пригадав 11-річного хлопчика, який збирав гроші на велосипед, проте віддав на потреби армії.

Після цього президент вручив державні нагороди.