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      Це ілюзія, – ексрадник Путіна про те, чому Україна не може приймати умови Кремля

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      Колишній радник Путіна пояснив, чому не варто погоджуватись на його умови
      Колишній радник Путіна пояснив, чому не варто погоджуватись на його умови / ТАСС

      Вважати, що очільник Кремля Володимир Путін піде на поступки українській стороні – ілюзія. Поспішати у теперішній ситуації з досягненням миру є помилкою.

      У цій ситуації війна закінчиться на умовах переможця – на боці якого реальна військова сила, так вважає колишній помічник Путіна, економіст та політолог Андрій Ілларіонов.

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      Він зазначив, що переможець наразі – очевидний.

      Припущення про те, що слабша сторона може продиктувати сильнішій власні умови і укласти мир на своїх власних умовах – це ілюзія, яку ми не бачили ні в жодному світовому випадку,
      – сказав Ілларіонов.

      За його словами, особливо це нереально у випадку з Володимиром Путіним. Ілларіонов вважає, що спроба зараз поспішати з укладенням та досягненням миру є помилкою – і про це треба говорити прямо.

      "Війни закінчуються не тільки мирним договором. Деякі війни закінчуються перемир'ям без укладення мирного договору. Між іншим Японія – не сама слабка країна в світі, але через 75 років після Другої світової війни не уклала мирний договір ні з Радянським Союзом, ні з Російською Федерацією", – пояснив експерт.

      Ілларіонов додав, що прийняття умов Путіна для проведення незалежних виборів з міжнародними спостерігачами та миротворцями – це ілюзія.

      Як зараз комунікують Володимир Зеленський та Володимир Путін?Український глава держави Володимир Зеленський двічі говорив з російським лідером Володимиром Путіним телефоном. Перша розмова між ними відбулась 11 липня, друга – 7 серпня.  

      Під час другої телефонної розмови Володимира Путіна і Володимира Зеленського президенти домовилися: третій контакт між ними буде особистою зустріччю в нормандському форматі. Сам президент розповів, що раніше контакти з російським лідером блокувало українське МЗС.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія Володимир Зеленський Війна на Донбасі
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