Це ілюзія, – ексрадник Путіна про те, чому Україна не може приймати умови Кремля
Вважати, що очільник Кремля Володимир Путін піде на поступки українській стороні – ілюзія. Поспішати у теперішній ситуації з досягненням миру є помилкою.
У цій ситуації війна закінчиться на умовах переможця – на боці якого реальна військова сила, так вважає колишній помічник Путіна, економіст та політолог Андрій Ілларіонов.
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Він зазначив, що переможець наразі – очевидний.
Припущення про те, що слабша сторона може продиктувати сильнішій власні умови і укласти мир на своїх власних умовах – це ілюзія, яку ми не бачили ні в жодному світовому випадку,
– сказав Ілларіонов.
За його словами, особливо це нереально у випадку з Володимиром Путіним. Ілларіонов вважає, що спроба зараз поспішати з укладенням та досягненням миру є помилкою – і про це треба говорити прямо.
"Війни закінчуються не тільки мирним договором. Деякі війни закінчуються перемир'ям без укладення мирного договору. Між іншим Японія – не сама слабка країна в світі, але через 75 років після Другої світової війни не уклала мирний договір ні з Радянським Союзом, ні з Російською Федерацією", – пояснив експерт.
Ілларіонов додав, що прийняття умов Путіна для проведення незалежних виборів з міжнародними спостерігачами та миротворцями – це ілюзія.
Як зараз комунікують Володимир Зеленський та Володимир Путін?Український глава держави Володимир Зеленський двічі говорив з російським лідером Володимиром Путіним телефоном. Перша розмова між ними відбулась 11 липня, друга – 7 серпня.
Під час другої телефонної розмови Володимира Путіна і Володимира Зеленського президенти домовилися: третій контакт між ними буде особистою зустріччю в нормандському форматі. Сам президент розповів, що раніше контакти з російським лідером блокувало українське МЗС.
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