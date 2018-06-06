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"Це кінець": друг Кантера оприлюднив деталі щодо його смерті

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Леонід Кантер скоїв самогубство
Леонід Кантер скоїв самогубство / Соцмережі

Все вказує на те, що український режисер Леонід Кантер скоїв самогубство. Крім того, він усе це зняв на камеру та написав рідним пояснювальну записку. Також на місці трагедії було виявлено велику кількість зброї.

Про це написав його друг Мирослав Гай на своїй сторінці у Facebook.

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Як підкреслив волонтер, йому вдалося уважно огледіти тіло загиблого режисера.

Тепер картина прояснилася. Льонька Кантер звів рахунки з життям. Він вистрелив в себе з автомата АКС74. Перед останнім кроком Льоня залишив листи, в яких чітко написав, що та як треба зробити після, а також роз'яснення свого рішення. Окрім цього, було записано відеозвернення до рідних і.... відео самого самогубства. Воно є у поліції. Я бачив його, воно не викликає у мене сумнівів. Це кінець,
– зазначає він.

За його словами, на місці трагедії було знайдено автомат, кілька магазинів з набоями та кілька гранат РГД-5. Як припускає Мирослав Гай, їх Леонід Кантер міг привезти з Донецького аеропорту, де він був під час знімання фільму "Добровольці Божої Чоти".

"Тепер про причини. Чому успішний та популярний чоловік пускає собі кулю в голову? Мені ще треба все це осмислити, перечитати листи та передивитися відео. Особисто я, як його друг, а ми були разом з 13-ти років, багато чого зробили разом, зневажаю цей крок. І якби я міг зараз йому щось сказати, то я б дав йому в пику, але..." – додає волонтер.

Крім того, Мирослав Гай розповів, що свого часу загиблий режисер врятував його на Майдані: заховався серед тітушок, вкрав у них маркувальну стрічку, яку вони вішали для розрізнення та передав її йому у квартиру, де вони сховалися після бою та розгрому 18 лютого.

Нагадаємо, 5 червня стало відомо про смерть відомого українського режисера Леоніда Кантера. Його знайшли мертвим на хуторі на Чернігівщині, який він десятиліття тому перетворив на творче поселення.

Згодом близьке оточення режисера зазначило, що прощання з митцем та його поховання заплановано під час кінофестивалю "Сарай", який відбудеться з 29 червня по 1 липня. Також повідомлялося, що перед цим тіло Кантера кремують у Києві. 

6 червня на території київського крематорію зібралися рідні та близькі друзі Леоніда Кантера, щоб провести його в останню путь.  

Теги: Новини України Втрати Кіно Самогубство Кримінальні новини LifeStyle Новини культури
Джерело: 24 Канал
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