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      Центр Києва на 2 місяці перекриють: коли і де обмежать рух

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      Ілюстративне фото / fakty.com.ua

      Підготовка до проведення новорічних свят у центрі Києва розпочнеться 25 листопада. У зв’язку з цим центр столиці перекриють на 2 місяці, а рух транспорту обмежать.

      У розпорядженні КМДА №1769 йдеться, що з 25 листопада 2019 року до 26 січня 2020 буде обмежено рух транспорту вздовж правої смуги Володимирського проїзду в напрямку руху до Михайлівської площі.

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      Коли і де буде заборонено рух транспорту:

      – з 25 листопада 2019 року до 26 січня 2020 року заборонено рух всіх видів транспорту вздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі);

      – 19 грудня з 17:00 до 19:00 – уздовж вулиці Володимирської (від будинку № 51 / 53 до перетину з вулицею Софіївською)

      Окрім цього, заборонять рух транспорту вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирській (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулка):

      • 19 грудня з 16:00 до 22:00;
      • 24 грудня з 16:00 до 22:00;
      • з 20:00 31 грудня до 3:00 1 січня 2020 року;
      • 1 січня 2020 року з 14:00 до 22:00;
      • 7 січня 2020 року з 12:00 до 17:00.

      Як і коли у Києві святкуватимуть новорічні свята?

      Офіційне святкування новорічних свят в Києві розпочнеться 14 грудня і триватиме до 19 січня 2020 року.

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      Головну ялинку на Софійській площі планують відкрити о 19:00 19 грудня, а тематикою святкування зроблять різдвяну історію про Лускунчика.

      За дві години до відкриття головної ялинки столиці пройде різдвяний парад від Національної опери до Софійської площі. Дерево прикрасять 750 іграшками у вигляді цукерок і 4 кілометрами гірлянд.

      Більше тут: Новий рік 2020: якою буде головна ялинка України та святкування у Києві – фото

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини Києва Новини України Новорічні свята КМДА Транспорт
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