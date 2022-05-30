У центрі Мелітополя прогримів потужний вибух, – ЗМІ

Вранці 29 травня в центрі Мелітополя пролунав потужний вибух. Є дані про людей, які отримали поранення.

Потужний вибух пролунав близько 7:50 ранку в самому центрі міста. За попередніми даними – в районі торгового центру "Квартал". Там виднілися клуби чорного диму.

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У мелітопольців, які проживають у районі вулиць Героїв України, Петра Дорошенка, Богдана Хмельницького тремтіли вікна та стіни у будинках.

Після вибуху у Мелітополі огородили центральну площу – на вулицях чутно звуки сирен та видно російську військову техніку.

Ймовірний замах на Балицького

Цілком ймовірно, що це була спроба замаху на гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького. Вибух стався неподалік дому, де він проживає. Відтак є ймовірність, що це була робота диверсантів.

Євген Балицький – колишній народний депутат від "Партії регіонів". З 2020 року він був депутатом Запорізької обласної ради від проросійської "Опозиційної платформи – За життя". Відтак після російського вторгнення вирішив прислуговувати окупантам. Зважаючи, що захопити Запоріжжя окупантам не вдалося, то свій "адміністративний центр" на захоплених територіях вони розмістили в Мелітополі.

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За даними журналістів, поранення отримала Євгенія Зайцева – дочка покійного Олега Балицького, брата Євгена Балицького.

Окрім того, площу та будинок культури імені Шевченка, де окупанти облаштували собі штаб, було оточено російськими військовим. Окупанти вивчають якийсь пакет на тротуарі.

За поки непідтвердженою інформацією, поранення отримали дві жінки та молодий чоловік. Інформація попередня і зараз уточнюється.

Замахи на гауляйтерів на Запоріжжі

Вибух в Мелітополі – не перший випадок замаху на російських ставлеників в окупованих українських містах на Запоріжжі. До цього у тимчасово захопленому Енергодарі 22 травня місцевий гауляйтер Андрій Шевчик постраждав від вибуху в під'їзді. При цьому він був разом з двома охоронцями, які теж постраждали та потрапили в лікарню. Ніхто з місцевих мешканців більше не постраждав.

Після цього окупанти почали розшукувати того, хто це зробив. Але знайти їх так і не вдалося, попри посилену роботу на блокпостах.

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