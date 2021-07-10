Повідомлення про пожежу у кафе співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій отримали о 7:45.

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Пожежа у кафе Одеси

  • Вогонь спалахнув у кафе "Ель Соло", розташованому на Італійському бульварі.
  • Прибувши на місце виклику, рятувальники з'ясували, що горить внутрішнє оздоблення кафе. Площа займання становила 3 квадратних метри.
  • Вже о 8:00 вогнеборці ліквідували пожежу. На щастя, внаслідок неприємного інциденту ніхто не постраждав.
  • Причини пожежі наразі не називають.

У центрі Одеси горіло кафе: Фото ДСНС

В Одесі горіло кафе "Ель Соло": дивіться карту