Що сталося у Керчі та Бельбеку: пояснює Центр стратегічних комунікацій

В окуповані Керч і Бельбек, що в Криму, ввечері 18 серпня привезли "бавовну". Чергові випадки "бавовни" на Кримському півострові свідчать, що росія не контролює ситуацію в окупованому Криму.

Україна – єдина і в радості, і в горі

Це констатували у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Там нагадали, що провідні колаборанти поспіхом вивозять свої сім'ї з Криму.

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Для цього російські окупанти навіть перекривали керченський міст. Окрім того, у Центрі стратегічних комунікацій підкреслили, що вперше за час війни на карті повітряних тривог з'явився Севастополь.

Це підкреслює, що Україна – єдина. І в радості, і в горі,

– йдеться у повідомленні.

Врешті-решт, Центр стратегічних комунікацій заявив, що кримський міст виявився не таким безпечним, як переконували росіяни.

"Але з мостом ми ще навіть і не починали", – додали в урядовій організації.

Що відомо про "бавовну" в окупованому Криму

На тимчасово окупований Кримський півострів у серпні прийшла війна, хоча в росії були впевнені, що цього не станеться. Перша "бавовна" сталася 9 серпня в Новофедорівці, де військовий аеродром росіян Саки. Унаслідок "бавовни" було знищено від 8 до 24 російських літаків.

Вдруге в Криму було неспокійно 16 серпня. Тоді "бавовна" завітала у Джанкойський район, внаслідок чого було пошкоджено залізницю і трансформаторну станцію. Також повідомлялося про вибухи у військовій частині окупантів.

Ввечері 18 серпня повідомлялося про вибухи в Керчі біля кримського мосту. Також близько 4 вибухів пролунало на аеродромі Бельбек.

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