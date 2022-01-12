У центрі уваги – Україна: у Брюсселі розпочалися переговори Росії та НАТО

У Брюсселі 12 січня розпочалося засідання Ради НАТО – Росія. На перемовинах говоритимуть про проблеми європейської безпеки, зокрема про ситуацію в Україні та навколо неї.

Російську делегацію очолює заступник міністра закордонних справ Олександр Грушко. Головує на засіданні генеральний секретар Єнс Столтенберг, який і повідомив про старт перемовин.

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У Брюсселі почалася Рада НАТО – Росія

Триває засідання Ради Альянс – Росія. Це своєчасна можливість для діалогу в критичний момент для європейської безпеки,

– написав генсек Альянсу.

Столтенберг наголосив, що коли напруга висока, то найважливіше сісти за один стіл та вирішувати проблеми.

Деталі перемовин Альянсу з Москвою

Окрім генсека НАТО, представника Росії, на зустрічі також присутні представники всіх 30 країн-членів блоку. США представляє заступниця держсекретаря Венді Шерман, яка вже брала участь у перемовинах з росіянами в Женеві.

Після зустрічі Столтенберг дасть пресконференцію.

Раніше Альянс оприлюднив у мережі відеоролик, в якому йдеться, що зустріч покликана сприяти вирішенню проблем європейської безпеки, особливо ситуації в та навколо України, а також скорочення військової активності, задля прозорості та зниження ризиків.

Після незаконної окупації Росією Криму у 2014 році та тривалої дестабілізації на сході України Альянс призупинив всю практичну співпрацю (з Росією – 24 канал), але залишився відкритим до діалогу,

– йдеться у ролику.

Нагадаємо, 10 січня пройшли перемовини щодо "гарантій безпеки" між США та Росією.

Перемовини США та Росії у Женеві: що відомо

Росію на переговорах представляв заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, США – заступниця держсекретаря Венді Шерман.

Рябков заявив, що його країна нібито не планує нападати на Україну. Водночас вже через декілька хвилин він цинічно зауважив: "ризики військової конфронтації не варто недооцінювати".

Натомість Шерман наголосила, що Вашингтон не дозволить нікому "закрити двері до НАТО" для будь-якої країни.

До теми – про перемовини Росії та НАТО у WTF: дивіться відео

Текст допису Єнса Столтенберга:

Сьогодні триває засідання Ради НАТО – Росія. Це своєчасна можливість для діалогу в критичний момент для європейської безпеки. Коли напруга висока, найважливіше, щоб ми сідали за один стіл і вирішували наші проблеми.