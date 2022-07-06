"Початок нового шляху": УПЦ й ПЦУ зустрілися, щоб подолати суперечки

Під час війни Україна неабияк об'єдналася. Всі непорозуміння вирішило обговорити й духовенство.

Зустріч духовенства Православної Церкви України та Української Православної Церкви відбулась 5 липня. Міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що це сталося у день пам'яті Блаженнішого митрополита Володимира на території Софії Київської.

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Історична зустріч й діалог

Ткаченко наголосив, що зустріч була історичною. Адже нині війна ставить перед нами нові виклики, а все зайве залишається позаду.



Зустріч духовенства / Фото з фейсбуку Ткаченка

Долати розділення, служити народу України та будувати наш спільний дім – це наші спільні цілі. Я вірю, що ця зустріч – початок нового, мудрого, сильного шляху наших Церков заради вільного й мирного майбутнього України,

– сказав Ткаченко.



Міністр був на зустрічі особисто / Фото з фейсбуку Ткаченка

Він запевнив, що Міністерство культури та інформаційної політики України і Державна служба України з етнополітики та свободи совісті будуть цьому всіляко сприяти.

Новини української церкви

Наша держава змінюється ще під час війни, а після боротьби на нас чекає просто шалене перетворення. Зміни впроваджує і церква. Нещодавно на Священному синоді Православної церкви України ухвалили рішення створити нову релігійну організацію у складі ПЦУ на території Києво-Печерської Лаври.

Також багато церков на території України почали виходити з-під московського патріархату і вступати в ПЦУ. Наприклад, одна з церковних громад в Івано-Франківську, яка раніше належала до УПЦ (МП), вирішила перейти до Православної церкви України. Таку позицію привітав голова міста.

Крім того, церква долучається і до міжнародних справ. Так, Православна церква України звернулася до архиєписокопа Варфоломія. Духовенство просило позбавити престолу російського патріарха Кирила. Адже той підтримав війну в Україні.

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Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви, то це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повтомасштабне вторгнення в Україну.