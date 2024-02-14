Серйозний мінус: які можливості втратила Росія разом із "Цезарем Куніковим"

Вранці 14 лютого ЗСУ спільно з розвідкою упідводнили російський десантний корабель "Цезар Куніков", який на момент удару перебував біля Алупки. Разом із черговим ВДК Кремль втратив багато можливостей.

Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень і військовий експерт Олександр Мусієнко, коментуючи подарунок українцям на День Валентина. Як відомо, "Цезар Куніков" уже зазнавав удару 24 березня 2022 року в порту окупованого Бердянська.

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Так, знищення російського десантного корабля зменшило й так поріділий чорноморський флот країни-агресорки.

Це завдання має системний характер, тобто Україна до цієї мети йде впевнено, поступово, наскільки є спроможності й можливості, тому що командування Чорноморського флоту теж певні заходи вживає,

– зазначив Мусієнко.

Росія втратила логістичні можливості

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила пошкодженими або знищеними вже. Зокрема, з 13 ВДК залишилось тільки п'ять.

Окупанти не можуть використати свої десантні кораблі за призначенням, тому просто перевозять ними зброю, боєприпаси, ремонтне обладнання тощо.

Тому я думаю, що мінус цей корабель означає мінус у логістиці і мінус фактично "ветеран" чорноморського флоту, який брав участь не в одному конфлікті,

– констатував Мусієнко.

Керівник Центру військово-правових досліджень висловив сподівання, що далі черга за стаціонарними об'єктами, натякаючи на Кримський міст.

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