Не остання втрата росіян: у РНБО заінтригували після потоплення "Цезаря Кунікова"

Сили оборони України успішно знищили ворожий великий десантний корабель "Цезар Куніков". Чорноморський флот ще неодноразово палатиме.

Про це 24 Каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов, зауваживши, що будь-яка втрата окупантів – чи то корабель, чи то інша техніка – вже чудова новина для України. Йде війна – і потрібно знищувати усі потужності ворога.

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Саме тому йде методична робота зі знищення Чорноморського флоту. Це одне зі завдань Сил оборони України.

Наші Збройні Сили нищать їх Чорноморський флот. Це наше завдання. Воно було, є і буде. Це не остання втрата Росії. Я більш ніж у цьому впевнений. Вже є інформація, що зняли командувача Чорноморського флоту з посади. Принаймні такі повідомлення йдуть з Росії,

– зауважив Данілов.

Військові об'єкти на території Росії також будуть знищені

Як наголосив Данілов, окупанти за допомогою великих десантних кораблів перевозять різні засоби ураження, боєприпаси тощо. Тому знищення такого цінного транспортного військового засобу – прекрасна робота. Це створює проблеми для Росії.

Україна має можливості створювати проблеми окупантам і в тилу Росії. Дрони вже долітають до Санкт-Петербурга. Тому це питання часу, коли будуть знищені цінні військові об'єкти окупантів у самій Росії.

У нас є спроможності добратися до Санкт-Петербурга. Усі військові об'єкти, які є під зоною ураження, будуть уражені. Лише питання часу, коли саме це станеться,

– зазначив Данілов.

Успіхи України на фронті: коротко