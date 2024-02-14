"Она утонула": ВМС іронічно прокоментували знищення корабля "Цезар Куніков"
Джерело:"Радіо Свобода"
Збройні Сили України спільно з підрозділами ГУР знищили російський корабель "Цезар Куніков". Сталося це просто у день смерті радянського офіцера Цезаря Львовича Кунікова, в честь якого і назване судно.
Внаслідок атаки дронами "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Після знищення ворожого судна у Чорному морі з 13 кораблів Чорноморського флоту "у строю" залишилися лише п’ять одиниць.
Читайте також Одне із найновіших російських суден: все, що відомо про знищення "Цезаря Кунікова"
"Она утонула"
За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, колеги з Головного управління розвідки вчергове відпрацювали по черговому зайвому об'єкту в Чорному морі. Він іронічно прокоментував знищення ворожого корабля та процитував Путіна.
Як казав президент Росії свого часу, "она утонула". От у принципі можемо його словами прокоментувати ситуацію, яка сталася з великим російським десантним кораблем "Цезар Куніков". Колеги з Головного управління розвідки вчергове відпрацювали по черговому об’єкту зайвому в Чорному морі,
– сказав він в ефірі "Радіо Свобода".
Двічі в одну річку
Іронічно, що "Цезар Куніков" знищили у день смерті самого Цезаря Кунікова. Радянський офіцер, на честь якого назвали судно, помер 14 лютого 1943 року і був похований у Геленджику – на березі Чорного моря.
Може це лиха вдача, не кожному Цезарю вдається два рази померти в один день,
– додав Плетенчук.
Що відомо про похід на дно "Цезаря Кунікова"
- У тимчасово окупованому Криму зранку 14 лютого почали лунати потужні вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що в акваторії Чорного моря почав виднітися дим.
- Після вибухів над Чорним морем почали літати російські гелікоптери. Спочатку там помітили 2 Мі-8, а згодом поблизу з місцем вибухів з'явився і Ка-27. Він має кілька модифікацій, одна з яких передбачає проведення пошуково-рятувальних операцій.
- Спочатку журналісти Суспільного, посилаючись на власні джерела у ГУР, заявили, що уразити судно вдалося дронами. Згодом у ГУР МО підтвердили, що "Цезар Куніков" знищили морськими дронами "Magura V5". Успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13".