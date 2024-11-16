Не знав, що він поширює інформацію, – Зеленський про озвучені секретарем РНБО цифри мобілізації
Президент Володимир Зеленський заявив, що недоцільно оголошувати точну кількість призваних на фронт чоловіків. Однак визнав, що людей на полі бою все одно не вистачає.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленському "Українському радіо".
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Зокрема, президент прокоментував заяву секретаря РНБО Олександра Литвиненка щодо того, що потрібно мобілізувати ще близько 160 тисяч людей. За його словами, це його здивувало.
Я не погоджуюсь з цими цифрами. Не можна говорити про точну цифру, бо є питання завдання. Якщо не вистачає людей на фронті, — це відповідь, чи мобілізували сотні тисяч людей, чи ні. Чи я знаю, скільки мобілізували після цього закону? Так. Чи достатньо? Ні,
– заявив Володимир Зеленський.
Глава держави пояснив, чому не вистачає. Зокрема, наголосив, що найголовніше — люди.
"А тому, якщо не вистачає, то точно ніякі пів мільйона ніхто не мобілізував", – додав він.
При цьому говорити точну цифру, президент відмовився і сказав, що звучувати її – неправильно.
Також Володимир Зеленський оцінив і дію нового закону про мобілізацію, який набрав чинності 16 липня.
"Є різні сторони цього закону. Знаєте, життя і папір… Хоч так не можна, напевно, казати про закони, але в реальності все трохи по-іншому. Закони є для того, щоб жити за правилами. Але якщо ті чи інші норми законодавства не підтримані суспільством, передусім, деякі речі треба коригувати", – вважає президент.
У цьому контексті президент запевнив, що згідно з доповідями вищого військового керівництва країни "є речі, які вони повинні владнати, є – які йдуть, як і були заплановані".