Цимбалюк розповів, за що його переслідують у Москві, відреагували й у МЗС

Журналіст Роман Цимбалюк розповів, що його переслідують в Росії за нібито "розпалювання міжнаціональної ворожнечі" щодо росіян. Дії Мокви засудили у Міністерстві закордонних справ України.

Цимбалюк у коментарі виданню розповів, за що його переслідують. Зокрема, процитував слова, які не сподобалися російській владі.

До теми Українському журналісту Цимбалюку у Росії "шиють" екстремізм

Реакція Цимбалюк на переслідування у Москві

Ці слова звучать так: "якщо будь-який російський військовий або людина "без знаков различия" перетне український кордон зі зброєю в руках, то буде знищений, як скажений пес".

Журналіст уточнив, що першу частину – про перетин українського кордону зі зброєю – у Москві відкинули.

І дійшли висновку, що я займаюся "розпалюванням міжнаціональної ворожнечі" до групи росіян,

– пояснив Цимбалюк.

У відповідь він зазначив, що насправді все просто – росіяни повинні сидіти дома і не заважати українцям жити. "Тоді й самі будете живі, і ми будемо живі, і все у всіх буде добре", – підсумував журналіст.

Коментар МЗС України щодо ситуації з Цимбалюком

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко опублікував у мережі реакцію відомства на ситуацію з українським журналістом у Росії.

Російська влада продовжує випалювати медійне середовище в Росії, тавруючи невигідних їй журналістів і ЗМІ "екстремістами" і "іноземними агентами",

– написав прессекретар МЗС.

Він додав, що міністерство та посольство в Москві перебувають на зв'язку із Романом Цимбалюком. Його як українського громадянина забезпечать повною підтримкою.

Виклик на допит та звинувачення в "екстремізмі"

8 грудня прокуратура Москви викликала Романа Цимбалюка на допит. Правоохоронців зацікавили ролики українця на ютубі.

Згодом стало відомо, що інтереси журналіста захищатиме відомий адвокат Микола Полозов. Він зазначив, що наразі щодо його підзахисного збираються порушувати кілька адміністративних справ за статтею про розпалювання ненависті або ворожнечі. Однак наголосив. що межа між "адміністративним" екстремізмом і "кримінальним" дуже тонка.

Що відомо про Романа Цимбалюка: що відомо

Він – власний кореспондент УНІАН у Росії. А також єдиний український журналіст, акредитований у державі-агресорці. Проживає у Москві.

Веде ютуб-канал, на якому публікує ролики, в яких не боїться відверто висловлюватися щодо агресії Росії проти України. Неодноразово ставив різкі запитання російським політикам, зокрема й Володимиру Путіну, та сміливо висловлювався на підтримку України на популярних шоу російського телебачення.

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