Ціни на бензин невпинно зростають. Найімовірніше, що ця тенденція збережеться до вересня. Як ріст цін на паливо може вплинути на економіку і чи можна його зупинити – читайте далі.

Ціни на паливо почали рости з кінця червня і вже в середньому виросли на 90 копійок. Наприклад, 29 липня на заправках Києва літр бензину в середньому коштував 25,99 гривні. Детальніше – в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Чому виросли ціни на бензин та як це впливає на інші товари

За словами експертів, причин декілька: ціна на нафту на світовому ринку зросла втричі, поступове послаблення курсу гривні та ріст попиту після зняття карантинних обмежень.

Приблизно 60 – 70 копійок залишилось як потенціал для подальшого зростання. Якщо нічого не зміниться з курсом, якщо не зміняться котирування на кордоні,

– пояснив Геннадій Рябцев.

Втім, ріст цін на бензин може мати й прямий вплив на економіку. Адже у вартість товару також входить й ціна за його транспортування. "Вони є індикаторними цінами. Тобто по них люди визначають своє сприйняття рівню інфляції", – зазначив Ярослав Жаліло, економіст.

"А це означає: коли вони вибудовують ціни, на які вони впливають – чи це буде ціна на петрушку, чи на якийсь товар – вони вже закладають свої інфляційні очікування, як також певний рівень інфляції", – додав він.

Зверніть увагу! Експерти наголосили, що цим фактором можуть і маніпулювати. Адже підвищенням цін на бензин зручно виправдовувати здорожчання власних товарів. Натомість великий бізнес може і не відчути підвищення цін на паливо.



"Як показують наші дослідження, паливна складова навіть у сфері транспорті, де, здавалося б, це дуже суттєвий чинник, не перевищує 15%. А в аграрній сфері та в промисловості цей чинник є мінімальним", – запевнив аналітик Сергій Куюн.

Коли ціни на пальне перестануть зростати

Крім того, сьогодні одним з основних постачальників нафтопродуктів до України залишається Росія. Країна-агресор може в будь-який момент вплинути на обсяги постачання.

Рябцев зазначив: оскільки ринок нафтопродуктів є відкритим і те ж саме дизельне паливо може постачатись не лише з РФ, це може призвести лише до тимчасового впливу, який все ж може бути суттєвим. Все залежить від обсягів нафтопродуктів, які можуть бути заблоковані на кордоні.

Наразі світові ціни на нафту стабілізувались. Крім того, гривня також перестала знецінюватися. Якщо ці фактори і далі залишатимуться стабільними, на думку експертів, вже у вересні можна очікувати припинення зростання цін на бензин.