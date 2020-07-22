"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення у липні на понад 7% у порівнянні з червнем. Тепер кубометр газу коштує 2,30 гривні.

Вартість газу зросте після тривалого падіння. Про це свідчить інформація на сайті "Нафтогазу".

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Ціна газу в липні 2020 року складе 2 297,53 гривні за тисячу кубометрів,

– йдеться у повідомленні.

Це без урахування ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування газу магістральними та розподільними трубопроводами.

Тобто у порівнянні з червнем ціна зросте на 7,2% (на 155,25 гривні за 1 тисячу кубометрів).



Ціна на газ для населення у липні 2020 / Скриншот зі сайту "Нафтогазу"

Зміни цін на газ: що відомо

У квітні ціни впали на 15%, а у травні на 21% . Причина – фінансова криза, викликана пандемією коронавірусу.

. Причина – фінансова криза, викликана пандемією коронавірусу. Глава правління компанії Андрій Коболєв пояснював, що у ситуації, коли постачальники не мають куди збувати товар, а нафта мала від'ємну вартість, ціна лише продовжуватиме знижуватися.

У червні знову було падіння ціни – на 6% . Тоді тисяча кубометрів коштувала 2 142,28 гривні.

. Тоді тисяча кубометрів коштувала 2 142,28 гривні. Нагадаємо, що з січня 2020 року вартість газу для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК "Нафтогаз України" поставляє газ в рамках спеціальних зобов'язань (ПСО), визначається за новою формулою. Формула враховує ціну на голландському газовому хабі (ТТF).

Однак з 1 серпня Україна перейде на ринкові ціни на газ для населення, а "Нафтогаз" не буде постачати газ за фіксованими цінами.

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