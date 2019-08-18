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      Ціна Brexit: Британії загрожує дефіцит пального, ліків та продовольства

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      Жорсткий Brexit може призвести до дефіциту товарів у Британії
      Жорсткий Brexit може призвести до дефіциту товарів у Британії / Тimesnow

      Британський уряд може взяти курс на вихід з Європейського Союзу без угоди. Згідно з прогнозами, такі дії можуть призвести до тяжких економічних наслідків.

      Офіційні урядові документи з відповідними економічними прогнозами потрапили до видання The Sunday Times.

      До теми: Єлизавета ІІ розчарована неспроможністю британських політиків, – ЗМІ

      У цих документах аналітики дають оцінку готовності Лондона до жорсткого Brexit. У прогнозі викладено не найгірший, а найбільш імовірний сценарій. У виданні вважають, що сам факт розробки таких документів свідчить про тверді наміри прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

      Що таке Brexit та чому він жорсткий?Brexit – від англійської Britain "Британія" + Exit "вихід". Велика Британія повинна була покинути Європейський союз ще 29 березня 2019 року. Проте, після трьох провальних голосувань щодо прийняття угоди по Brexit, терміни перенесли на 31 жовтня. 

      Новий прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон пообіцяв, що угода про вихід з ЄС має бути жорсткішою, ніж та, яку уклала його попередниця Тереза Мей, бо парламент її не підтримав. Джонсон наполягає, що якщо Євросоюз не погодить нову угоду, то Велика Британія змушена буде вийти з Європейського Союзу без усіляких угод. 

      Згідно з документами, вихід країни з ЄС без угоди загрожує кризою роботи портів, жорстким кордоном з Ірландією і зростанням витрат на соціальне забезпечення. 85% вантажівок, які перетинають Ла-Манш, можуть виявитися не готовими до проходження митниці у Франції.

      Збої у роботі транспорту можуть тривати три місяці, допоки не налагодиться потік. Через затримки на кордоні в країні може розпочатись дефіцит палива, медикаментів та харчових продуктів. А встановлення жорсткого кордону з Ірландією може призвести до протестів, перекриття доріг та загострення відносин між країнами. 

      Більше про політику нового прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона читайте тут. 

      Як британія виходить з європейського союзу:
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      Теги: Новини політики Brexit Великобританія Євросоюз
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