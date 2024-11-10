Для російської економіки є загроза: як Трамп може підставити Кремль

Російський олігарх Дерипаска відреагував на перемогу Трампа на президентських виборах у США дописом у соцмережах, спрогнозувавши, що той у 2025 році може обвалити світові ціни на нафту до 50 доларів за барель.

Західні ЗМІ повідомляють, що 47-й президент США планує вжити заходів, аби знизити ціни на нафту і почати розробку нафтових свердловин. Трамп заявив, що у США більше чорного золота, ніж у Саудівської Аравії та Росії. Економіст Максим Блант в етері 24 Каналу зазначив, що прогноз Дерипаски може виявитися для Росії занадто оптимістичним.

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Російський бюджет дуже залежний від продажу нафти

Економіст вважає, що вартість нафти від озвучених Дерипаскою 50 доларів за барель може впасти нижче, при чому на тривалий час, тому що для того, аби розорити американські компанії Саудівській Аравії знадобиться нижча ціна протягом довгого періоду.

"2 – 3 тижні, 1 – 2 місяці американці цілком витримають, а от для того, щоб прибрати їх з ринку, як це вже траплялось, знадобиться більше часу. Те рішення, яке було ухвалено (Саудівською Аравією) в листопаді, аби почекати зі збільшенням видобутку нафти, було пов'язано з очікуванням результатів виборів у США. Тепер можна діяти. Для російської економіки є загроза", – вважає Блант.

Зазначимо, що Росія отримує суттєву частку доходів у державний бюджет завдяки продажу нафти й залежить від високих цін на неї. Саудівська Аравія мала намір збільшити видобуток нафти з 1 грудня 2024 року.

Путін чекає розмови з Трампом і сигналізує про це

Економіст звернув увагу, що реакція Кремля на перемогу Трампа на виборах була дивною. Він зауважив, що спочатку Путін не привітав Трампа, згодом пройшла інформація по певних каналах, що він це зробив, але прессекретар Путіна, Дмітрій Пєсков, підкреслив, що США – недружня для Росії країна, яка залучена до війни, розв'язаної проти Росії.

Одночасно з цим Путін відкритий до телефонних дзвінків та перемовин з Трампом. Він сидить і чекає, коли той йому зателефонує, щоб нарешті домовлятися про мир. Однак я думаю, що в Трампа зараз інші турботи, тому Путіну доведеться ще трохи почекати,

– зазначив Блант.

Зауважимо, колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов висловив думку, що навряд чи Трамп буде встановлювати нижчу ціну, ніж 50 доларів за барель нафти. З його слів, в Саудівській Аравії можуть погодитись на це, а в Росії ні, бо там якість нафти нижче (вона важка і з домішками), тому дешевша.

Жирнов вважає, що Саудівська Аравія, домовившись з США, може програти у ціні, однак виграти в об'ємі продажу, витіснивши з ринку Росію.