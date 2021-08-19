Ціни підняли у 10 разів: в Афганістані "вибухнув" бізнес з продажу паранджі

В Афганістані різко подорожчала паранджа. Ціни раптово виросли аж в 10 разів. Крім того, у Кабулі тягнуться великі черги за цим елементом одягу.

Жінки бояться, що "Талібан" зобов'яже їх носити паранджу, тому й скуповують цей одяг.

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У Кабулі тягнуться довгі черги за паранджею

Одна з афганок розповіла, що пробула в черзі багато годин, аби купити паранджу. Вона зізналась, жителі Кабула очікували, що столиця буде оборонятися хоча б рік.

Жінка додала, що в її будинку є одна або дві паранджі на трьох жінок. За її словами, можливо, шитимуть хіджаб з простирадла.

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