Ціни підняли у 10 разів: в Афганістані "вибухнув" бізнес з продажу паранджі
19 серпня 2021 , 07:54Читать новость на русском
Джерело:Коммерсантъ
В Афганістані різко подорожчала паранджа. Ціни раптово виросли аж в 10 разів. Крім того, у Кабулі тягнуться великі черги за цим елементом одягу.
Жінки бояться, що "Талібан" зобов'яже їх носити паранджу, тому й скуповують цей одяг.
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У Кабулі тягнуться довгі черги за паранджею
Одна з афганок розповіла, що пробула в черзі багато годин, аби купити паранджу. Вона зізналась, жителі Кабула очікували, що столиця буде оборонятися хоча б рік.
Жінка додала, що в її будинку є одна або дві паранджі на трьох жінок. За її словами, можливо, шитимуть хіджаб з простирадла.
Що треба знати про ставлення талібів до жінок в Афганістані
- Коли таліби контролювали Афганістан до 2001 року, вони особливо жорстоко та принизливо ставились до жінок. Їм забороняли виходити на вулицю без чоловіків, носити будь-який інший одяг, крім бурки чи паранджі, їздити у громадському транспорті разом з чоловіками, ходити на роботу, лікуватися у медиків-чоловіків.
- Коли бойовики захопили Кабул 15 серпня 2021 року, то заявили, що жінкам дозволять працювати на телебаченні, однак тепер вони повинні з'являтися у хіджабах. Терористи дозволили жінкам протестувати за свої права.
- Таліби обіцяють, що дозволять жінкам навчатися в університетах та працювати. Вони не вимагатимуть, аби афганки носили паранджу, достатньо буде хустки.
- Однак попри обіцянки, 17 серпня бойовики "Талібану" вбили жінку без паранджі на очах у людей.
- Раніше бойовики до смерті побили багатодітну матір, яка відмовилася готувати їм їжу, бо не мала з чого.