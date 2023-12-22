Нормальна ситуація для такої країни: опозиціонер пояснив, чому Кремль не втримав ціни на яйця

22 грудня 2023, 18:56
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В Росії несподівано суттєво зросла ціна на яйця. Там навіть змушені імпортувати їх з-за кордону.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Ростислав Мурзагулов, зауваживши, що проблема з яйцями демонструє усе "вєлічіє" Росії. 

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Чому в Росії зросли ціни на яйця

Як наголосив Мурзагулов, не варто сприймати зростання цін на яйця в Росії як видуману проблему, яку нібито зараз Путін швидко вирішить – і народ буде йому вдячний. Це наслідок тотальної некомпетентності російської влади.

Проблема надзвичайно проста. Це – нормальна ситуація для країни, яка загрузла в корупції, крадіжках та кумівстві. Рука руку миє. Росія – країна-бензоколонка. Тут можуть лише торгувати нафтою, а потім за отримані гроші нападати на сусідні держави,
– підкреслив Мурзагулов.

Зверніть увагу! В Росії так зріс попит на яйця, що виробники не справляються. Через це ціни на яйця лише у перші половині 2023 року зросли на понад 46%, а в другій – ще на 20%. Там дійшли до того, що будуть змушені імпортувати яйця з Туреччини, Азербайджану та Ірану. 

Ситуація в Росії: коротко

  • Станом на 22 грудня Росія втратила понад 351 тисячу особового складу у повномасштабній війні проти України. Також українські військові знищили 5837 ворожих танків, 10843 бойових броньованих машин, 8250 артилерійських систем, 932 РСЗВ тощо.
  • Крім того, українські захисники змогли майже одночасно збити 3 російські бомбардувальники Су-34. Сталося це на Півдні.
  • 22 грудня безпілотники атакували територію Росії. Їх зафіксували в Брянській, Ростовській, Калузькій та Московській областях. Джерела 24 Каналу в ГУР МО зауважили, що дрони влучили в ціль.
Автор: Петро Синєокий