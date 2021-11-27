Цинічна гра авторитарних режимів Росії та Білорусі, – МЗС Польщі про міграційну кризу
Джерело:Укрінформ
У МЗС Польщі переконані, що Білорусь і Росія ведуть цинічну гру авторитарних режимів на кордоні. Зокрема Мінськ і Москва намагаються звинуватити Варшаву в міграційній кризі.
Про це повідомив заступник польського міністра закордонних справ Марцін Пшидач. Дипломат наголосив, що Польща не змінить свою політику та захищатиме ЄС від проникнення нелегалів.
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З його слів, тільки так можна відбити бажання у Лукашенка до подальших агресивних дій, а також призупинити потік мігрантів, які хотіли б прилетіти до Білорусі з Близького Сходу чи Африки.
Ми маємо справу з цинічною грою авторитарних режимів, які використовують простих людей у своїй брудній політиці, нехтуючи правами людини. Нам потрібно працювати не лише ефективно, але й мудро,
– сказав Марцін Пшидач.
Він додав що Варшава неодноразово намагалася надати гуманітарну допомогу біженцям, висилаючи конвої з:
- продуктами;
- ліками;
- наметами;
- одягом.
"Однак режим Лукашенка не пропустив нас до них через кордон", – підсумував польський дипломат.
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Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі
- На польсько-білоруському кордоні 8 листопада загострилась ситуація. Натовп мігрантів рушив з Білорусі, через що Варшава збільшила кількість військових на лінії розмежування.
- У Євросоюзі розробили план для боротьби з нелегальним перевезенням мігрантів. Низку операцій планують реалізувати вже у 2022 році. Планують здійснити понад 1,4 тисячі арештів.
- Генерал армії США Бен Ходжес переконаний, що скупчення біженців уздовж кордону Білорусі з Польщею, Литвою та Латвією пов'язане з агресією Росії в Україні і навколо неї.