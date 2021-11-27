Цинічна гра авторитарних режимів Росії та Білорусі, – МЗС Польщі про міграційну кризу

У МЗС Польщі переконані, що Білорусь і Росія ведуть цинічну гру авторитарних режимів на кордоні. Зокрема Мінськ і Москва намагаються звинуватити Варшаву в міграційній кризі.

Про це повідомив заступник польського міністра закордонних справ Марцін Пшидач. Дипломат наголосив, що Польща не змінить свою політику та захищатиме ЄС від проникнення нелегалів.

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З його слів, тільки так можна відбити бажання у Лукашенка до подальших агресивних дій, а також призупинити потік мігрантів, які хотіли б прилетіти до Білорусі з Близького Сходу чи Африки.

Ми маємо справу з цинічною грою авторитарних режимів, які використовують простих людей у своїй брудній політиці, нехтуючи правами людини. Нам потрібно працювати не лише ефективно, але й мудро,

– сказав Марцін Пшидач.

Він додав що Варшава неодноразово намагалася надати гуманітарну допомогу біженцям, висилаючи конвої з:

продуктами;

ліками;

наметами;

одягом.

"Однак режим Лукашенка не пропустив нас до них через кордон", – підсумував польський дипломат.

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