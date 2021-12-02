Цінність громадянства має зростати, – Зеленський про свій законопроєкт
2 грудня 2021 , 14:13Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський вже вніс до Ради законопроєкти про множинне громадянство. За словами глави держави, таким чином ці питання врегулюють.
Зеленський наголосив, що український паспорт має стати запорукою вільного й безпечного пересування по світу.
До теми Зеленський вніс у Раду законопроєкт про подвійне громадянство
Він зауважив, що наші громадяни мають почуватись захищеними у будь-якій країні. Вони повинні знати, що на сторожі прав та інтересів стоїть держава
Цінність громадянства України має зростати,
– додав президент.
Законопроєкти про множинне громадянство: що відомо
- До парламенту 2 грудня надійшов законопроєкт №6368 про множинне громадянство, який ініціював Зеленський. Текст ініціативи ще не показали.
- Президент вважає, що питання множинного громадянства є важливим для діаспори. Мовляв, ухвалення цього рішення дозволить українцям зі всього світу почуватися не людьми українського походження, а саме громадянами України.
Яка ситуація з подвійним громадянством
- Наразі в Україні недозволене множинне громадянство.
- Наприкінці лютого 2021 року в РНБО наголосили, що владі потрібно чітко знати, чи не мають кандидати на державні посади іншого громадянства.
- У березні президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яке стосувалося протидії загрозам нацбезпеці у сфері громадянства. Влада мала кілька місяців, що проаналізувати законодавство.
- Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що підтримує ідею подвійного громадянства для українців. Хоча, звісно, про подвійне громадянство з Росією навіть не мовиться.