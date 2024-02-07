Росія вперше могла атакувати Київ "Цирконом": полковник запасу пояснив, що це за ракета

Вранці 7 лютого росіяни, ймовірно, вдарили по Києву експериментальною гіперзвуковою ракетою ЗМ22 "Циркон". До такого висновку дійшли журналісти, посилаючись на моніторингові групи та OSINT-розслідувачів.

У Росії статус ракети "Циркон" невизначений, вона проходила відповідні дослідження та оголошена прийнятою на озброєння. Однак документів, які це підтверджують немає. Детальніше про те, що це за ракета, 24 Каналу розповів Роман Світан – полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт.

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Що потрібно знати про ракету "Циркон"

Журналісти видання Defense Express припустили, під час масованої атаки 7 лютого росіяни випустили нову гіперзвукову ракету "Циркон". Визначили це за відповідним маркуванням на ракеті.

Це протикорабельна ракета. Під час ранкової атаки на Україну у Чорному морі перебував лише один підводний ракетоносій, тож експерти припустили, що "Циркон" випустили саме з нього.

"Циркон" – це гіперзвукова ракета, але на гіперзвук вона виходить у верхніх шарах атмосфери. Близько за 40 кілометрів (від землі – 24 Канал) повітря фактично немає, тому цю швидкість не можна накладати на параметри заходу на ціль. Річ у тім, що будь-який апарат, зайшовши у щільні шари атмосфери, втрачає швидкість до 2 – 3 махів,

– зазначив Роман Світан.

Через те "Циркон" добре можуть перехоплювати протибалістичні ракети, а також ракети, швидкість яких досягає 3 – 4 махи. Це зокрема Partiot та ракети SM-3.

Зверніть увагу! Число Маха – відношення швидкості руху тіла в рідині чи газі до швидкості звуку в цьому середовищі, іншими словами швидкість, необхідна для подолання звукового бар'єра В. аеродинаміці число Маха консенсусно взято за одиницю швидкості й дорівнює 340 метрам на секунду чи 1224 кілометрам на годину.

Детальніше про гіперзвукову швидкість ракет, гіперзвук (та чим одне відрізняється від іншого), а також чому в Росії саджають дослідників, які це вивчають, можна детальніше прочитати у матеріалі 24 Каналу.

"Зараз спеціалісти розбиратимуться, чи справді використали "Циркон". Дальність у "Циркона" – близько 1000 кілометрів, він може стартувати не лише з підводних кораблів, а з надводних і деяких берегових пускових ракетних комплексів. У цьому сенсі місце пуску неважливе", – зауважив полковник запасу.

Ймовірно, у Повітряних силах ЗСУ незабаром з'ясують детальнішу інформацію про те, чи справді росіяни запустили "Циркон" та чим її в такому випадку збили.

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