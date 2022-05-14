Цивільні переховували поранених українських бійців у Бучі: якби росіяни дізналися, вбили б усіх

Під час повномасштабної війни виявилася надзвичайно велика спайка між українськими військовими та цивільними. У такому масштабі, в таких розмірах її раніше не було.

Величезна кількість спецоперацій закінчилась успішно саме через цивільних, які допомагали, корегували, зустрічали та показували. Про це 24 каналу повідомив екскомандир полку Максим Жорін.

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"Дуже складними були процеси, коли, наприклад, у Бучі від нас відрізало декілька поранених бійців і звичайні цивільні їх знайшли, ховали у себе вдома, надавали медичну допомогу. Вони вийшли з нами на зв’язок і чітко розуміли, що якщо про це дізнаються, вони не виживуть", – пояснив Максим Жорін.

Я думаю, ви бачили, що відбувалося в Бучі – там людей вбивали і не за такі речі. Там просто так вбивали жінок, літніх людей. А уявіть, що б робили з тими, хто переховував наших поранених бійців,

– зазначив Жорін.

Він додав, що люди абсолютно не знали наших військових. Вони розуміли тільки одне – це українські воїни. Цивільні, які, ризикуючи своїми життями, своєю долею, переховували їх, надавали медичну допомогу, а потім ще й допомагали їх звідти вивезти.

Крім того, Максим Жорін акцентував, що майже у всіх випадках, де є така можливість, місцеві допомагають українським захисникам.

"Майже у кожному пункті, навіть на окупованих територіях, є місцеві, які допомагають нам втілити в життя ті чи інші спецоперації", – розповів Максим Жорін.

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