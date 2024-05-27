Із ТСК щодо будівництва фортифікацій та закупівлі дронів виключили колишнього "регіонала"

У нещодавно створеній Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради, яка має слідкувати за будівництвом оборонних рубежів та закупівлею дронів, відбулися кадрові зміни. Зі складу комісії вивели ексдепутата "ОПЗЖ" Віталія Борта.

Верховна Рада України звернула увагу на низку скандалів, пов'язаних з членами нещодавно створеної ТСК. Депутати вирішили зробити через це певні кадрові перестановки.

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Кадрові зміни у комісії

Нещодавно Верховна Рада створила Тимчасова слідча комісія, яка має наглядати за розподілом коштів на будівництво оборонних рубежів та закупівлю дронів для армії. Втім, у складі цієї комісії одразу ж помітили депутатів, які мають відверто проросійську позицію та можуть шкодити національній безпеці. Зі складу комісії виключили екснардепа від забороненої нині "ОПЗЖ" Віталія Борта. Його місце займе Дмитро Разумков.

Борт, якого виключили з комісії, був запеклим "регіоналом", ставши депутатом від підконтрольної Віктору Януковичу "Партії регіонів" ще у 2006 році, де й пробув до 2014 року. З 2019 року його обирають вже від "ОПЗЖ". У 2022 році після заборони "ОПЗЖ" нардеп приєднався до "Платформи за життя та мир", яка фактично прийшла на заміну забороненій партії.

Серед нещодавніх скандалів за участі Віталія Борта – двомісячне "відрядження" в Угорщину. Там він зустрічався з соратником Орбана, Лорінцом Ночо.

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Однопартійця Борта з проросійськими поглядами залишили

Водночас, у комісії залишився ще один колишній член "ОПЗЖ" – Анатолій Бурміч. Він брехав про зовнішній вплив, вже після початку російського наступу.

На думку Бурміча, США спричинили війну "аби українці ненавиділи росіян, а Європа розсварилася з Росією". Також він заперечував агресію Росії. Його аргументи полягали у тому, що їй це "точно не вигідно". Крім цього, депутат звинуватив українську владу у тому, що вона не погоджується на переговори "будь-де" та планує "загинути усім разом".

Що відомо про новостворену ТСК